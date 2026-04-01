Conférence sur la cité Lafarge Maison de Pays Nyons
Conférence sur la cité Lafarge Maison de Pays Nyons lundi 27 avril 2026.
Nyons
Conférence sur la cité Lafarge
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 15:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
La cité Lafarge Paternalisme et vie ouvrière.
Conférence d’Yves Esquieu, historien, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL
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Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
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English :
La cité Lafarge: Paternalism and working-class life.
Lecture by Yves Esquieu, historian, as part of the UNTL lecture series
L’événement Conférence sur la cité Lafarge Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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