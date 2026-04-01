Conférence sur la cité Lafarge Maison de Pays Nyons

Nyons

Conférence sur la cité Lafarge

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 15:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

La cité Lafarge Paternalisme et vie ouvrière.

Conférence d’Yves Esquieu, historien, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL

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Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

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English :

La cité Lafarge: Paternalism and working-class life.

Lecture by Yves Esquieu, historian, as part of the UNTL lecture series

L’événement Conférence sur la cité Lafarge Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale