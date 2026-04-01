Instants Bivouak (ouverture) La Brasserie des Tilleuls Bivouak Nyons
Instants Bivouak (ouverture) La Brasserie des Tilleuls Bivouak Nyons jeudi 30 avril 2026.
Nyons
Instants Bivouak (ouverture)
La Brasserie des Tilleuls Bivouak 30 Allées des Rassades Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 23:00:00
Date(s) :
2026-04-30
ÇA Y EST, ÇA DÉMARRE !
Les Instants BivouaK ouvrent le bal… et ça va envoyer du lourd
Entrée GRATUITE viens avec ta bande !
On vous attend nombreux pour cette première soirée des Instants BivouaK !
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La Brasserie des Tilleuls Bivouak 30 Allées des Rassades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 43 72 08 bierebivouak@gmail.com
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English :
HERE WE GO!
Les Instants BivouaK get the ball rolling? and it’s going to be one heck of a party!
FREE admission? bring your gang!
We look forward to seeing you all for the first Instants BivouaK evening!
L’événement Instants Bivouak (ouverture) Nyons a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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