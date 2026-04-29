Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Brasserie Bivouak Nyons

Nyons

Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle

Brasserie Bivouak 30 Allée des Rassades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Retrouvez nous pour les »Instants Bivouak » avec des activités gratuites pour petits et grands organisées par l’association La Plume d’Ombres.

Au programme: jeux de société, jeux en bois et jeux de rôle

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Brasserie Bivouak 30 Allée des Rassades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 71 mairie.chateauneuf@cverte.fr

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English :

Join us for the »Instants Bivouak » with free activities for young and old organized by the association La Plume d’Ombres.

On the program: board games, wooden games and role-playing

L’événement Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Nyons a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale