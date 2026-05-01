Atelier énergie mix débat sur les scénarios énergétiques promenade de la Digue Nyons

Nyons

Atelier énergie mix débat sur les scénarios énergétiques

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Participez à un atelier débat sur les scénarios énergétiques, où l’on mélange les avis pour y voir plus clair et discuter des arguments tranchants. Ne versons pas dans l’idée reçue !

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promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org

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English : Atelier énergie mix débat sur les scénarios énergétiques

Join us for a workshop debate on energy scenarios, where we mix opinions to get a clearer picture and discuss cutting-edge arguments. Let’s not get bogged down in conventional wisdom!

L’événement Atelier énergie mix débat sur les scénarios énergétiques Nyons a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale