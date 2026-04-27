Gratiféria Rue Pierre Toesca Nyons
Gratiféria Rue Pierre Toesca Nyons mercredi 6 mai 2026.
Nyons
Gratiféria
Rue Pierre Toesca Maison des Possibles Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 18:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Apportez et/ou récupérez gratuitement habits, sacs, chaussures adultes
16h 18h Atelier recyclage en famille en fabriquant votre boîte à trésors
14h 18h30 Répare-café électroménager
Panseurs à vélo réparation
Menuiserie/miellerie bricolage
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Rue Pierre Toesca Maison des Possibles Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 47 31 ass.fam.nyonsais@orange.fr
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English :
Bring and/or collect free of charge: adult clothes, bags, shoes, etc
4pm 6pm: Family recycling workshop: build your own treasure box
2 6.30pm: Coffee repair: household appliances
Bicycle repair
Carpentry and joinery: do-it-yourself
L’événement Gratiféria Nyons a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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