Gratiféria Rue Pierre Toesca Nyons

Nyons

Gratiféria

Rue Pierre Toesca Maison des Possibles Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-06 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Apportez et/ou récupérez gratuitement habits, sacs, chaussures adultes

16h 18h Atelier recyclage en famille en fabriquant votre boîte à trésors

14h 18h30 Répare-café électroménager

Panseurs à vélo réparation

Menuiserie/miellerie bricolage

.

Rue Pierre Toesca Maison des Possibles Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 47 31 ass.fam.nyonsais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring and/or collect free of charge: adult clothes, bags, shoes, etc

4pm 6pm: Family recycling workshop: build your own treasure box

2 6.30pm: Coffee repair: household appliances

Bicycle repair

Carpentry and joinery: do-it-yourself

L’événement Gratiféria Nyons a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale