Match d’impro Théâtre de L’Électron Libre Nyons
Match d’impro Théâtre de L’Électron Libre Nyons vendredi 8 mai 2026.
Nyons
Match d’impro
Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Match de théâtre d’impro
.
Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
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English :
Improv theater match
L’événement Match d’impro Nyons a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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