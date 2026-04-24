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Match d’impro Théâtre de L’Électron Libre Nyons

Match d’impro Théâtre de L’Électron Libre Nyons vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Théâtre de L'Électron Libre

Adresse : 70 allée Farnier- ZAC des Laurons

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 12 Gratuit

Nyons

Match d’impro

Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Match de théâtre d’impro
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Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

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English :

Improv theater match

L’événement Match d’impro Nyons a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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