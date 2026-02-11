Tam Tam Promenade de la Digue Nyons

Tam Tam

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Musique par accident, sans mot ni instrument ! En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France, dans le cadre de Nyons en scène.

Théâtre musical burlesque

Tout public, à partir de 6 ans Durée 50 minutes À 10h30 et 14h30

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music by accident, without words or instruments! In partnership with Jeunesses Musicales de France, as part of Nyons en scène.

Burlesque musical theater

For all ages 6 and up Running time: 50 minutes At 10:30 and 14:30

L’événement Tam Tam Nyons a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale