Tam Tam Promenade de la Digue Nyons
Tam Tam Promenade de la Digue Nyons mardi 12 mai 2026.
Tam Tam
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Musique par accident, sans mot ni instrument ! En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France, dans le cadre de Nyons en scène.
Théâtre musical burlesque
Tout public, à partir de 6 ans Durée 50 minutes À 10h30 et 14h30
.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music by accident, without words or instruments! In partnership with Jeunesses Musicales de France, as part of Nyons en scène.
Burlesque musical theater
For all ages 6 and up Running time: 50 minutes At 10:30 and 14:30
L’événement Tam Tam Nyons a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale