Printemps des aidants Maison de Pays Nyons
Printemps des aidants Maison de Pays Nyons samedi 9 mai 2026.
Nyons
Printemps des aidants
Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Une journée pour s’informer, échanger et prendre du temps pour soi, organisée par le Département de la Drôme et la Plateforme de Répit Escapade (ORSAC-ATRIR) en collaboration avec de nombreux partenaires locaux.
.
Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 95 pousterle@orsac-atrir.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day of information, exchange and personal time, organized by the Département de la Drôme and the Plateforme de Répit Escapade (ORSAC-ATRIR) in collaboration with numerous local partners.
L’événement Printemps des aidants Nyons a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Conférence sur la cité Lafarge Maison de Pays Nyons 27 avril 2026
- Conférence sur les enfants du bagne du Levant Maison de Pays Nyons 29 avril 2026
- Marché aux fleurs Théatre de verdure Nyons 1 mai 2026
- Circuit moto dans les Baronnies en Drôme Provençale Nyons Drôme 1 mai 2026
- La route de l’olivier en Baronnies Nyons Drôme 1 mai 2026