À nos amours ! Théâtre de L’Électron Libre Nyons

Nyons

À nos amours !

Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Des textes variés de Jean Dell, Éric Assous, Hanokh Levin, Jean-Claude Grumberg, qui parlent d’amour, de l’incandescence à l’essoufflement.

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Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

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English :

Varied texts by Jean Dell, Éric Assous, Hanokh Levin and Jean-Claude Grumberg, about love, from incandescence to breathlessness.

L’événement À nos amours ! Nyons a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale