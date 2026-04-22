À nos amours ! Théâtre de L’Électron Libre Nyons
À nos amours ! Théâtre de L’Électron Libre Nyons samedi 16 mai 2026.
Nyons
À nos amours !
Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons Drôme
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Des textes variés de Jean Dell, Éric Assous, Hanokh Levin, Jean-Claude Grumberg, qui parlent d’amour, de l’incandescence à l’essoufflement.
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Théâtre de L’Électron Libre 70 allée Farnier- ZAC des Laurons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
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English :
Varied texts by Jean Dell, Éric Assous, Hanokh Levin and Jean-Claude Grumberg, about love, from incandescence to breathlessness.
L’événement À nos amours ! Nyons a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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