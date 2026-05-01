Exposition de Dominique Vibert-Bouër Le Préau des Arts Nyons

Nyons

Exposition de Dominique Vibert-Bouër

Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-05-30

Tableaux remarquables de couture sur toile ponctuée par l’incrustation de perles.

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Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com

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English :

Remarkable paintings of sewing on canvas, punctuated by inlaid pearls.

L’événement Exposition de Dominique Vibert-Bouër Nyons a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale