Exposition de Dominique Vibert-Bouër Le Préau des Arts Nyons
Exposition de Dominique Vibert-Bouër Le Préau des Arts Nyons samedi 30 mai 2026.
Nyons
Exposition de Dominique Vibert-Bouër
Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-05-30
Tableaux remarquables de couture sur toile ponctuée par l’incrustation de perles.
.
Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Remarkable paintings of sewing on canvas, punctuated by inlaid pearls.
L’événement Exposition de Dominique Vibert-Bouër Nyons a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- 3e Fête de la Fleur d’Olivier Nyons 23 mai 2026
- Vide grenier spécial pentecote Domaine des Hortz Nyons 23 mai 2026
- La fête de la nature ! Les Perdigons Nyons 23 mai 2026
- Constellations familiale Collectif le Papillon Nyons 23 mai 2026
- La nuit des musées Rue Pierre Toesca Nyons 23 mai 2026