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Exposition de Dominique Vibert-Bouër Le Préau des Arts Nyons

Exposition de Dominique Vibert-Bouër Le Préau des Arts Nyons samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Préau des Arts

Adresse : 8 rue Pierre Toesca

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Nyons

Exposition de Dominique Vibert-Bouër

Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-05-30

Tableaux remarquables de couture sur toile ponctuée par l’incrustation de perles.
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Le Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   gpanpreaudesarts@gmail.com

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English :

Remarkable paintings of sewing on canvas, punctuated by inlaid pearls.

L’événement Exposition de Dominique Vibert-Bouër Nyons a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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