En fin de conte L’Electron Libre Nyons
En fin de conte L’Electron Libre Nyons samedi 13 juin 2026.
Nyons
En fin de conte
L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Compagnie Revolt
Metteur en scène Marion Levy
Auteur Marion Levy
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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
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English :
Company Revolt
Director Marion Levy
Author Marion Levy
L’événement En fin de conte Nyons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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