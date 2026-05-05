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Où est passé Doudou ? L’Electron Libre Nyons

Où est passé Doudou ? L’Electron Libre Nyons samedi 13 juin 2026.

Lieu : L'Electron Libre

Adresse : 70 allée Edouard Farnier

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 6

Nyons

Où est passé Doudou ?

L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Compagnie Revolt
Metteur en scène Marion Levy
Auteur Marion Levy
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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

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English :

Company Revolt
Director Marion Levy
Author Marion Levy

L’événement Où est passé Doudou ? Nyons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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