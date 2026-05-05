Où est passé Doudou ? L’Electron Libre Nyons
Où est passé Doudou ? L’Electron Libre Nyons samedi 13 juin 2026.
Nyons
Où est passé Doudou ?
L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Compagnie Revolt
Metteur en scène Marion Levy
Auteur Marion Levy
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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
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English :
Company Revolt
Director Marion Levy
Author Marion Levy
L’événement Où est passé Doudou ? Nyons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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