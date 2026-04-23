Concert par le groupe vocal Bella Ciao Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Saint-Michel-sur-Savasse

Concert par le groupe vocal Bella Ciao

Espace du Bagnol Entre Saint Michel et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Le groupe vocal Bella Ciao sera en concert à l’espace du Bagnol, venez nombreux pour assister à leur représentation !

Participation libre.

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Espace du Bagnol Entre Saint Michel et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 43 35 52 groupevocalbellaciao@gmail.com

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English :

The vocal group Bella Ciao will be in concert at the Espace du Bagnol. Come one, come all to see them perform!

Free admission.

L’événement Concert par le groupe vocal Bella Ciao Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme