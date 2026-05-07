Saint-Michel-sur-Savasse

Visite guidée: d’une église à l’autre

Eglise de Saint Michel Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

De son emplacement actuel dans la vallée, à proximité des voies de communication, au hameau d’origine sur les hauteurs, retracez le déplacement de la commune intervenu au XIX° siècle.

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Eglise de Saint Michel Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

From its current location in the valley, close to the main roads, to the original hamlet in the hills, retrace the town’s move in the 19th century.

L’événement Visite guidée: d’une église à l’autre Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme