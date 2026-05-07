Visite guidée: d’une église à l’autre Saint-Michel-sur-Savasse
Visite guidée: d’une église à l’autre Saint-Michel-sur-Savasse samedi 11 juillet 2026.
Saint-Michel-sur-Savasse
Visite guidée: d’une église à l’autre
Eglise de Saint Michel Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
De son emplacement actuel dans la vallée, à proximité des voies de communication, au hameau d’origine sur les hauteurs, retracez le déplacement de la commune intervenu au XIX° siècle.
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Eglise de Saint Michel Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
From its current location in the valley, close to the main roads, to the original hamlet in the hills, retrace the town’s move in the 19th century.
L’événement Visite guidée: d’une église à l’autre Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme