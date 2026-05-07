Atelier de danse Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Atelier de danse

Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 09:30:00

fin : 2026-09-08 11:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Atelier de danse et sens® avec Patricia Olive

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Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72 olive_patricia@orange.fr

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English :

Dance and senses® workshop with Patricia Olive

L’événement Atelier de danse La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme