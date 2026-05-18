Film Juste une illusion d’Olivier Nakache et Éric Toledano Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Film Juste une illusion d’Olivier Nakache et Éric Toledano

Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11 22:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Film Juste une illusion d’Olivier Nakache et Éric Toledano 1h56 Tout public Comédie dramatique

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Salle des fêtes Salle des fêtes de la Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

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English :

Film Juste une illusion by Olivier Nakache and Éric Toledano 1h56 All audiences Comedy drama

L’événement Film Juste une illusion d’Olivier Nakache et Éric Toledano La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme