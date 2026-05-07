Ressourcement récupération Gites Vu d’ici sur la route qui va au col du Rousset un peu avant le golf La Chapelle-en-Vercors
Ressourcement récupération Gites Vu d’ici sur la route qui va au col du Rousset un peu avant le golf La Chapelle-en-Vercors mardi 2 juin 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Ressourcement récupération
Gites Vu d’ici sur la route qui va au col du Rousset un peu avant le golf 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
réservation max la veille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-02
Une heure pour se ressourcer le mardi ou le jeudi de 18h à 19h
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Gites Vu d’ici sur la route qui va au col du Rousset un peu avant le golf 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72 olive_patricia@orange.fr
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English :
An hour to recharge your batteries on Tuesday or Thursday from 6 to 7 p.m
L’événement Ressourcement récupération La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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