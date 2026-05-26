La Chapelle-en-Vercors

Comédie de Valence émission de radio théâtralisée Mémoire(s) spatiale(s)

Maison des associations La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 19:00:00

fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Emission radiophonique théâtralisée créée par Sarah Delaby-Rochette et Katell Jan avec la participation d’amateurs sur la vie et les anecdotes de La Chapelle-en-Vercors.

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Maison des associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 02 64 77 c.gailledrat@cc-royans-vercors.org

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English :

Theatrical radio program created by Sarah Delaby-Rochette and Katell Jan with the participation of amateurs on the life and anecdotes of La Chapelle-en-Vercors.

L’événement Comédie de Valence émission de radio théâtralisée Mémoire(s) spatiale(s) La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme