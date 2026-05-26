Comédie de Valence émission de radio théâtralisée Mémoire(s) spatiale(s) La Chapelle-en-Vercors
Comédie de Valence émission de radio théâtralisée Mémoire(s) spatiale(s) La Chapelle-en-Vercors dimanche 14 juin 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Comédie de Valence émission de radio théâtralisée Mémoire(s) spatiale(s)
Maison des associations La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14 20:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Emission radiophonique théâtralisée créée par Sarah Delaby-Rochette et Katell Jan avec la participation d’amateurs sur la vie et les anecdotes de La Chapelle-en-Vercors.
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Maison des associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 02 64 77 c.gailledrat@cc-royans-vercors.org
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English :
Theatrical radio program created by Sarah Delaby-Rochette and Katell Jan with the participation of amateurs on the life and anecdotes of La Chapelle-en-Vercors.
L’événement Comédie de Valence émission de radio théâtralisée Mémoire(s) spatiale(s) La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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