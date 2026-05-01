La Chapelle-en-Vercors

Répétition publique commentée Vertaco Orchestra

Salle Polyvalentede la CCRV La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Répétition publique et commentée du Vertaco Orchestra, l’orchestre amateur, intergénérationnel et participatif du plateau du Vercors ! Notre programme Amérique(S), sera expliqué par Noé Delhomme (chef d’orchestre), avec des extraits musicaux en direct.

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Salle Polyvalentede la CCRV La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vertacoorchestra@gmail.com

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English :

Open rehearsal with commentary by the Vertaco Orchestra, the Vercors plateau’s amateur, intergenerational and participatory orchestra! Our program, Amérique(S), will be explained by Noé Delhomme (conductor), with live musical extracts.

L’événement Répétition publique commentée Vertaco Orchestra La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme