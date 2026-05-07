Lecture d’oracle Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Lecture d’oracle

Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-06-02

J’ai créé un jeu oracle intitulé Sauvage & Souveraine et fais la lecture de cartes lors d’un tirage pour vous durant une heure.

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Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72 contact@danseetsens.com

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English :

I’ve created an oracle game called Sauvage & Souveraine and will read cards for you during a one-hour draw.

L’événement Lecture d’oracle La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme