Spectacle Petite femme

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Voyage musical autour d’un conte. Ce projet artistique réunit voix, musique, conte et sculptures.

Inspiré de l’album Petite Femme de Sophie Caironi, ce conte offre au groupe, l’occasion de chanter un répertoire de chants du monde.

.

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 73 74 81 ventsduvercors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical journey around a tale. This artistic project brings together voice, music, storytelling and sculpture.

Inspired by Sophie Caironi’s album Petite Femme , this tale offers the group an opportunity to sing a repertoire of world songs.

L’événement Spectacle Petite femme La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme