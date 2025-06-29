Fête du 14 Juillet Village La Chapelle-en-Vercors
Fête du 14 Juillet Village La Chapelle-en-Vercors mardi 14 juillet 2026.
Fête du 14 Juillet
Village Le village La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14
2026-07-14
C’est le 14 juillet à la Chapelle en Vercors. Feu d’artifice sur la place du village suivi du bal populaire.
Et de 9h à 12h, concours de pétanque, initiation au biathlon, présentation des véhicules de la caserne, parcours pompiers.
Village Le village La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 12
English :
July 14th at La Chapelle en Vercors. Fireworks in the village square, followed by a popular ball.
And from 9 a.m. to 12 p.m., pétanque competition, biathlon initiation, presentation of fire station vehicles, firemen’s course.
L’événement Fête du 14 Juillet La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme