Fête du 14 Juillet Village La Chapelle-en-Vercors

Début : 2026-07-14 22:30:00

fin : 2026-07-14

C’est le 14 juillet à la Chapelle en Vercors. Feu d’artifice sur la place du village suivi du bal populaire.

Et de 9h à 12h, concours de pétanque, initiation au biathlon, présentation des véhicules de la caserne, parcours pompiers.

Village Le village La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 12

July 14th at La Chapelle en Vercors. Fireworks in the village square, followed by a popular ball.

And from 9 a.m. to 12 p.m., pétanque competition, biathlon initiation, presentation of fire station vehicles, firemen’s course.

L’événement Fête du 14 Juillet La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme