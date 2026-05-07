Expression de soi Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Expression de soi

Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-06-02

Je propose un atelier d’une heure et demie pour prendre le temps de s’ex-primer, et de libérer votre créativité à travers l’écriture, le dessin, le collage, selon vos envies et mon humeur )

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Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72 contact@danseetsens.com

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English :

I propose an hour and a half workshop to take the time to ex-press yourself, and free your creativity through writing, drawing, collage, according to your desires and my mood )

L’événement Expression de soi La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme