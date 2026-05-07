Expression de soi Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors
Expression de soi Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors mardi 2 juin 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Expression de soi
Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-02
Je propose un atelier d’une heure et demie pour prendre le temps de s’ex-primer, et de libérer votre créativité à travers l’écriture, le dessin, le collage, selon vos envies et mon humeur )
.
Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72 contact@danseetsens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I propose an hour and a half workshop to take the time to ex-press yourself, and free your creativity through writing, drawing, collage, according to your desires and my mood )
L’événement Expression de soi La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à La Chapelle-en-Vercors (Drôme)
- Spectacle Petite femme La Chapelle-en-Vercors 16 mai 2026
- Lecture d’oracle Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors 2 juin 2026
- Lecture de paysage Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors 2 juin 2026
- Ressourcement récupération Gites Vu d’ici sur la route qui va au col du Rousset un peu avant le golf La Chapelle-en-Vercors 2 juin 2026
- Atelier de danse Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors 8 juin 2026