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Expression de soi Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors

Expression de soi Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors mardi 2 juin 2026.

Lieu : Salle Vu d'ici

Adresse : 595 route de St Agnan

Ville : 26420 La Chapelle-en-Vercors

Département : Drôme

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif : 25 25

La Chapelle-en-Vercors

Expression de soi

Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-06-02

Je propose un atelier d’une heure et demie pour prendre le temps de s’ex-primer, et de libérer votre créativité à travers l’écriture, le dessin, le collage, selon vos envies et mon humeur )
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Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72  contact@danseetsens.com

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English :

I propose an hour and a half workshop to take the time to ex-press yourself, and free your creativity through writing, drawing, collage, according to your desires and my mood )

L’événement Expression de soi La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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