Lecture de paysage Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors
Lecture de paysage Salle Vu d’ici La Chapelle-en-Vercors mardi 2 juin 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Lecture de paysage
Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-02
Nous partons dans la nature ou s’il pleut ce sera en salle depuis notre baie vitrée pour faire une lecture de paysage
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Salle Vu d’ici 595 route de St Agnan La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 84 49 72 contact@danseetsens.com
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English :
We go out into nature or, if it’s raining, indoors from our bay window to read the landscape
L’événement Lecture de paysage La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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