La Chapelle-en-Vercors

Journée de l’improvisation théâtrale

Salle des fêtes Le Village La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-29 2026-06-30

Journée de l’improvisation théâtrale

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Salle des fêtes Le Village La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 39 83 37 annegolain@free.fr

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English :

Theatre improvisation day

L’événement Journée de l’improvisation théâtrale La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme