Journée de l’improvisation théâtrale Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors
Journée de l’improvisation théâtrale Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors lundi 29 juin 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Journée de l’improvisation théâtrale
Salle des fêtes Le Village La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 19:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30
Journée de l’improvisation théâtrale
.
Salle des fêtes Le Village La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 39 83 37 annegolain@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theatre improvisation day
L’événement Journée de l’improvisation théâtrale La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à La Chapelle-en-Vercors (Drôme)
- Spectacle Petite femme La Chapelle-en-Vercors 16 mai 2026
- Trail Les Drayes du Vercors 29e édition Sur les chemins du Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors 20 juin 2026
- Petit marché saisonnier La Chapelle-en-Vercors 20 juin 2026
- Fête du 14 Juillet Village La Chapelle-en-Vercors 15 juillet 2026
- FOIRE ARTISANALE Place du Champs de mars La Chapelle-en-Vercors 18 juillet 2026