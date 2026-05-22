Fête de la Musique Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Fête de la Musique

Le Café des Loisirs 10, Avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 11:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert Folk

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Le Café des Loisirs 10, Avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

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English :

Folk concert

L’événement Fête de la Musique La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme