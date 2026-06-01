Scène ouverte de l’école de musique avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors lundi 22 juin 2026.

La Chapelle-en-Vercors

Scène ouverte de l’école de musique

avenue des Grands Goulets Ecole de musique Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 17:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Scène ouverte des élèves de l’école de musique Royans-Vercors

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avenue des Grands Goulets Ecole de musique Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 13 54 00 ecoledemusique@cc-royans-vercors.org

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English :

Open stage for students of the Royans-Vercors music school

L’événement Scène ouverte de l’école de musique La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme