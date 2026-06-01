Portes ouvertes école de musique avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors
Portes ouvertes école de musique avenue des Grands Goulets La Chapelle-en-Vercors lundi 15 juin 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Portes ouvertes école de musique
avenue des Grands Goulets Ecole de musique Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-15
Venez découvrir les instruments et ateliers proposés par l’école de musique Royans-Vercors la semaine du lundi 15 au samedi 20 juin 2026.
Merci de vous référer aux horaires inscrits sur le planning.
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avenue des Grands Goulets Ecole de musique Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 13 54 00 ecoledemusique@cc-royans-vercors.org
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English :
Come and discover the instruments and workshops offered by the Royans-Vercors music school during the week of Monday June 15 to Saturday June 20, 2026.
Please refer to the schedule.
L’événement Portes ouvertes école de musique La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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