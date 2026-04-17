Trail Les Drayes du Vercors 29e édition Sur les chemins du Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

Trail Les Drayes du Vercors 29e édition

Sur les chemins du Vercors Drôme Départ centre du village La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cette course emblématique créée en 1994, fait partie des premiers trails français. Ce massif aux sentiers escarpés et à la nature sauvage est un terrain de jeu idéal pour les pratiquants pieds.

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Sur les chemins du Vercors Drôme Départ centre du village La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 94 56 88 contact@lesdrayesduvercors.com

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English :

This emblematic race, created in 1994, was one of the first French trails. This mountain range, with its steep trails and wilderness, is an ideal playground for trail runners on foot.

L’événement Trail Les Drayes du Vercors 29e édition La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme