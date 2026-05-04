FOIRE ARTISANALE Place du Champs de mars La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors

FOIRE ARTISANALE

Place du Champs de mars Place de la Fontaine aux ours jusqu’à la poste La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-16

foire artisanale avec des créateurs et artisans

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Place du Champs de mars Place de la Fontaine aux ours jusqu’à la poste La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 26 76 06 linstantphotos.vercors@gmail.com

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English :

craft fair with designers and artisans

L’événement FOIRE ARTISANALE La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme