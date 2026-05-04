FOIRE ARTISANALE Place du Champs de mars La Chapelle-en-Vercors
FOIRE ARTISANALE Place du Champs de mars La Chapelle-en-Vercors samedi 18 juillet 2026.
La Chapelle-en-Vercors
FOIRE ARTISANALE
Place du Champs de mars Place de la Fontaine aux ours jusqu’à la poste La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-16
foire artisanale avec des créateurs et artisans
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Place du Champs de mars Place de la Fontaine aux ours jusqu’à la poste La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 26 76 06 linstantphotos.vercors@gmail.com
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English :
craft fair with designers and artisans
L’événement FOIRE ARTISANALE La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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