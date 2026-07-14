Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Concours de pétanque

fontaine aux Ours La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concours de pétanque, en tête à tête à partir de 9h et en doublette à partir de 14h.

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fontaine aux Ours La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tresorier@vercorsskidefond.fr

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English :

Pétanque tournament: singles starting at 9 a.m. and doubles starting at 2 p.m.

L’événement Concours de pétanque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme