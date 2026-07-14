Concours de pétanque La Chapelle-en-Vercors
mardi 14 juillet 2026 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Concours de pétanque
fontaine aux Ours La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concours de pétanque, en tête à tête à partir de 9h et en doublette à partir de 14h.
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fontaine aux Ours La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tresorier@vercorsskidefond.fr
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English :
Pétanque tournament: singles starting at 9 a.m. and doubles starting at 2 p.m.
L’événement Concours de pétanque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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