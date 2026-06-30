Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Apéro Concert

Place Pietri La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Plateau repas petite faim ou grosse faim

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Apéro concert organisé par le Vercors Rugby

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Place Pietri La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vercors.rugby@gmail.com

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English :

Pre-concert event organized by Vercors Rugby

L’événement Apéro Concert La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme