AGENDA · La Chapelle-en-Vercors
Apéro Concert La Chapelle-en-Vercors
dimanche 19 juillet 2026 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Apéro Concert
Place Pietri La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 8 – 8 – 14 EUR
Plateau repas petite faim ou grosse faim
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Apéro concert organisé par le Vercors Rugby
.
Place Pietri La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vercors.rugby@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pre-concert event organized by Vercors Rugby
L’événement Apéro Concert La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à La Chapelle-en-Vercors (Drôme)
- Rencontre-dédicace avec Mehis HEINSAAR Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors 30 juin 2026
- ATELIER Théâtre d’objet, jeux de plateaux et racontage d’histoires Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors 1 juillet 2026
- Grand pique-nique de la Chapelle La Chapelle-en-Vercors 5 juillet 2026
- YOGA La Chapelle-en-Vercors 6 juillet 2026
- Sophro-balade une pause bien-être en pleine nature La Chapelle-en-Vercors 7 juillet 2026