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AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

Apéro Concert La Chapelle-en-Vercors

dimanche 19 juillet 2026 · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Pietri
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
8 8 14 Plateau repas petite faim ou grosse faim

La Chapelle-en-Vercors

Apéro Concert

Place Pietri La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Plateau repas petite faim ou grosse faim

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Apéro concert organisé par le Vercors Rugby
  .

Place Pietri La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   vercors.rugby@gmail.com

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English :

Pre-concert event organized by Vercors Rugby

L’événement Apéro Concert La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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