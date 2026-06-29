Grand pique-nique de la Chapelle La Chapelle-en-Vercors dimanche 5 juillet 2026.

La Chapelle-en-Vercors

Grand pique-nique de la Chapelle

Jardin de ville La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le CCAS invite tous les habitants de la Chapelle en Vercors à venir partager un repas. Jeux en bois, chansons et autres animations festives. Apéritif offert par le CCAS.

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Jardin de ville La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@lachapelleenvercors.fr

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English :

The CCAS invites all residents of La Chapelle-en-Vercors to come and share a meal. Wooden games, songs, and other festive activities. Aperitif provided by the CCAS.

L’événement Grand pique-nique de la Chapelle La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Vercors Drôme