ATELIER Théâtre d’objet, jeux de plateaux et racontage d’histoires Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors mercredi 1 juillet 2026.

La Chapelle-en-Vercors

ATELIER Théâtre d’objet, jeux de plateaux et racontage d’histoires

Le Café des Loisirs 10. avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Amenez un objet qui représente votre attachement au Vercors et venez jouer ! La Compagnie L’ArroZoir vous propose un atelier de théâtre d’objet rien que pour vous. Pour s’amuser avec les résidents, les familles et les enfants …

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Le Café des Loisirs 10. avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

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English :

Bring an object that represents your connection to the Vercors and come play! The L’ArroZoir Theater Company is offering an object theater workshop just for you. Come have fun with the residents, families, and children!

L’événement ATELIER Théâtre d’objet, jeux de plateaux et racontage d’histoires La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme