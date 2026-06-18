Sophro-balade une pause bien-être en pleine nature La Chapelle-en-Vercors mardi 7 juillet 2026.

La Chapelle-en-Vercors

Sophro-balade une pause bien-être en pleine nature

Impasse des Faures (Parking devant le cimetière) La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

Offrez-vous une parenthèse de sérénité au cœur de la nature grâce à la sophro-balade, une expérience unique qui associe les bienfaits de la marche à ceux de la sophrologie.

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Impasse des Faures (Parking devant le cimetière) La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 69 61 04

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English :

Treat yourself to a peaceful break in the heart of nature with a “sophro-walk”—a unique experience that combines the benefits of walking with those of sophrology.

L’événement Sophro-balade une pause bien-être en pleine nature La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme