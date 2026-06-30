YOGA La Chapelle-en-Vercors
lundi 6 juillet 2026 · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
YOGA
Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 20 – 20 – 60 EUR
Selon QF Voir grille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-20 19:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24
6 séances de yoga pour vous éviter de rouiller au soleil.
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Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mptchapelle@free.fr
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English :
6 yoga sessions to keep you from getting out of shape while you’re out in the sun.
L’événement YOGA La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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