Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

YOGA

Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Selon QF Voir grille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-20 19:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24

6 séances de yoga pour vous éviter de rouiller au soleil.

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Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mptchapelle@free.fr

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English :

6 yoga sessions to keep you from getting out of shape while you’re out in the sun.

L’événement YOGA La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Vercors Drôme