STRETCHING La Chapelle-en-Vercors
STRETCHING La Chapelle-en-Vercors mercredi 8 juillet 2026.
La Chapelle-en-Vercors
STRETCHING
Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 20 – 20 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-26 20:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
6 séances de stretching pour vous éviter de rouiller au soleil.
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Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mptchapelle@free.fr
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English :
6 stretching sessions to keep you from getting stiff in the sun.
L’événement STRETCHING La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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