La Chapelle-en-Vercors

STRETCHING

Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

6 séances de stretching pour vous éviter de rouiller au soleil.

.

Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mptchapelle@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6 stretching sessions to keep you from getting stiff in the sun.

L’événement STRETCHING La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Vercors Drôme