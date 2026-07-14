Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Jardin de ville La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors

Jardin de ville Jardin de ville à côté de la piscine municipale La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 20:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de « plus belle l’Europe »

Entrée libre !

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Jardin de ville Jardin de ville à côté de la piscine municipale La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com

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English :

Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: « A More Beautiful Europe »

Free admission!

L’événement Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme