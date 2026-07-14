Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Jardin de ville La Chapelle-en-Vercors
mardi 14 juillet 2026 · Jardin de ville · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors
Jardin de ville Jardin de ville à côté de la piscine municipale La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 20:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de « plus belle l’Europe »
Entrée libre !
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Jardin de ville Jardin de ville à côté de la piscine municipale La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
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English :
Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: « A More Beautiful Europe »
Free admission!
L’événement Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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