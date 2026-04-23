Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône
Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône mardi 9 juin 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles
le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif adulte non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09 20:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Ce que vous allez découvrir
– Exercices d’étirements de tout le corps pour chasser les tensions musculaires
– Exercices de relaxation, de respiration et de pleine conscience, afin de diminuer le stress et d’apaiser l’esprit.
– Découverte de l’olfaction
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le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com
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English :
What you’ll discover
– Full-body stretching exercises to relieve muscular tension
– Relaxation, breathing and mindfulness exercises to reduce stress and calm the mind.
– Discover olfaction
L’événement Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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