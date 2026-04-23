Châteauneuf-du-Rhône

Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles

le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif adulte non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:00:00

fin : 2026-06-09 20:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Ce que vous allez découvrir

– Exercices d’étirements de tout le corps pour chasser les tensions musculaires

– Exercices de relaxation, de respiration et de pleine conscience, afin de diminuer le stress et d’apaiser l’esprit.

– Découverte de l’olfaction

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le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com

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English :

What you’ll discover

– Full-body stretching exercises to relieve muscular tension

– Relaxation, breathing and mindfulness exercises to reduce stress and calm the mind.

– Discover olfaction

L’événement Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération