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Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône

Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône mardi 9 juin 2026.

Adresse : le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille

Ville : 26780 Châteauneuf-du-Rhône

Département : Drôme

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif adulte non adhérents

Châteauneuf-du-Rhône

Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles

le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif adulte non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09 20:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Ce que vous allez découvrir
– Exercices d’étirements de tout le corps pour chasser les tensions musculaires
– Exercices de relaxation, de respiration et de pleine conscience, afin de diminuer le stress et d’apaiser l’esprit.
– Découverte de l’olfaction
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le point de rdv exacte sera envoyé par mail ou SMS la veille Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   castelnature@gmail.com

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English :

What you’ll discover
– Full-body stretching exercises to relieve muscular tension
– Relaxation, breathing and mindfulness exercises to reduce stress and calm the mind.
– Discover olfaction

L’événement Aroma’ Stretching étirements et olfaction d’huiles essentielles Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération

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