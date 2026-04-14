Lecture Heure du conte Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône
Lecture Heure du conte Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône mercredi 3 juin 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Lecture Heure du conte
Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Florence, conteuse et médiathécaire, vous donne rendez-vous pour une nouvelle heure du conte !
Réservation obligatoire.
.
Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 48 60 mediatheque@chateauneuf-du-rhone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Florence, storyteller and multimedia librarian, invites you to another story time!
Reservations essential.
L’événement Lecture Heure du conte Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme)
- Atelier La nutrition en médecine chinoise Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône 28 avril 2026
- Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier Châteauneuf-du-Rhône 8 mai 2026
- Le petit train Castelneuvois Terrain de rugby Châteauneuf-du-Rhône 10 mai 2026
- Journée Herboristerie les fleurs médicinales Châteauneuf-du-Rhône 30 mai 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – Amandes Lauzier, Amandes Lauzier, Châteauneuf-du-Rhône 6 juin 2026