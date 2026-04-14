Lecture Heure du conte Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône

Lecture Heure du conte

Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Florence, conteuse et médiathécaire, vous donne rendez-vous pour une nouvelle heure du conte !

Réservation obligatoire.

.

Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 48 60 mediatheque@chateauneuf-du-rhone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Florence, storyteller and multimedia librarian, invites you to another story time!

Reservations essential.

L’événement Lecture Heure du conte Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération