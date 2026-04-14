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Lecture Heure du conte Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône

Lecture Heure du conte Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône

Adresse : 1 Avenue de Montélimar

Ville : 26780 Châteauneuf-du-Rhône

Département : Drôme

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Châteauneuf-du-Rhône

Lecture Heure du conte

Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Florence, conteuse et médiathécaire, vous donne rendez-vous pour une nouvelle heure du conte !
Réservation obligatoire.
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Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 48 60  mediatheque@chateauneuf-du-rhone.fr

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English :

Florence, storyteller and multimedia librarian, invites you to another story time!
Reservations essential.

L’événement Lecture Heure du conte Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération

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