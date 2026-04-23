Théâtre 2 pièces de la troupe Tous en scène Salle polyvalente du bas Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône

Théâtre 2 pièces de la troupe Tous en scène

Salle polyvalente du bas 24 Chemin de la graveline Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La Troupe Tous en scène de Malataverne vous propose de commencer la soirée théâtrale à 20h avec la pièce pour les pré-ados En tout cas, t’as vu du coup , puis à 20h45 la pièce des seniors La joyeuse troupe .

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Salle polyvalente du bas 24 Chemin de la graveline Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tousenscene26@gmail.com

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English :

Malataverne’s Tous en scène troupe kicks off the evening’s theater at 8pm with the pre-teen play En tout cas, t’as vu du coup , followed at 8:45pm by the senior play La joyeuse troupe .

L’événement Théâtre 2 pièces de la troupe Tous en scène Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération