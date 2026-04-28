Châteauneuf-du-Rhône

Chateauneuf du rock

Place du valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association les Fêtes Castelneuvoises feront vibrer Châteauneuf-du-Rhône avec son traditionnel concert de rock Carlito y banditos, Escape, Kartel !

Restauration et buvette sur place

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Place du valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jm.ferrent@gmail.com

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English :

The Fêtes Castelneuvoises association will rock Châteauneuf-du-Rhône with its traditional rock concert: Carlito y banditos, Escape, Kartel!

Catering and refreshments on site

L’événement Chateauneuf du rock Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération