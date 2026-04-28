Chateauneuf du rock Châteauneuf-du-Rhône
Chateauneuf du rock Châteauneuf-du-Rhône samedi 20 juin 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Chateauneuf du rock
Place du valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association les Fêtes Castelneuvoises feront vibrer Châteauneuf-du-Rhône avec son traditionnel concert de rock Carlito y banditos, Escape, Kartel !
Restauration et buvette sur place
.
Place du valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jm.ferrent@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fêtes Castelneuvoises association will rock Châteauneuf-du-Rhône with its traditional rock concert: Carlito y banditos, Escape, Kartel!
Catering and refreshments on site
L’événement Chateauneuf du rock Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme)
- Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier Châteauneuf-du-Rhône 8 mai 2026
- Le petit train Castelneuvois Terrain de rugby Châteauneuf-du-Rhône 10 mai 2026
- Journée Herboristerie les fleurs médicinales Châteauneuf-du-Rhône 30 mai 2026
- Lecture Heure du conte Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône 3 juin 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – Amandes Lauzier, Amandes Lauzier, Châteauneuf-du-Rhône 6 juin 2026