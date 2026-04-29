Châteauneuf-du-Rhône

Music’O village à Châteauneuf-du-Rhône

Place de Valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez assister aux concerts de music’o village.

La commune a le plaisir d’accueillir la tribute Queen Regina !

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Place de Valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com

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English :

Come and enjoy the music’o village concerts.

The commune is delighted to welcome the tribute Queen Regina!

L’événement Music’O village à Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération