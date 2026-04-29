Music’O village à Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône
Music’O village à Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône jeudi 23 juillet 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Music’O village à Châteauneuf-du-Rhône
Place de Valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez assister aux concerts de music’o village.
La commune a le plaisir d’accueillir la tribute Queen Regina !
.
Place de Valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com
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English :
Come and enjoy the music’o village concerts.
The commune is delighted to welcome the tribute Queen Regina!
L’événement Music’O village à Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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