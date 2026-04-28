Châteauneuf-du-Rhône

Fête votive

Centre village Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-25

Les Fêtes Castelneuvoises, organisent la fête votive concours de pétanque, attractions foraines, feu d’artifice… et bien plus encore !

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Centre village Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jm.ferrent@gmail.com

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English :

Les Fêtes Castelneuvoises, organizes the fête votive: pétanque competition, fairground attractions, fireworks? and much more!

L’événement Fête votive Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération