Fête votive Châteauneuf-du-Rhône
Fête votive Châteauneuf-du-Rhône vendredi 25 septembre 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Fête votive
Centre village Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-25
Les Fêtes Castelneuvoises, organisent la fête votive concours de pétanque, attractions foraines, feu d’artifice… et bien plus encore !
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Centre village Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jm.ferrent@gmail.com
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English :
Les Fêtes Castelneuvoises, organizes the fête votive: pétanque competition, fairground attractions, fireworks? and much more!
L’événement Fête votive Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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