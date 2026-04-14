Lecture Bébés lecteurs Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône
Lecture Bébés lecteurs Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône jeudi 25 juin 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Lecture Bébés lecteurs
Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Au programme comptines, formulettes, jeux de doigts, contes en tissu et kamishibaï… Autant de moments d’éveil et de découverte à vivre ensemble avec les bébés lecteurs.
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Médiathèque de Châteauneuf-du-Rhône 1 Avenue de Montélimar Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 48 60 mediatheque@chateauneuf-du-rhone.fr
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English :
On the program: nursery rhymes, formulas, finger plays, fabric stories and kamishibai? There will be plenty of opportunities to learn and discover together with your baby readers.
L’événement Lecture Bébés lecteurs Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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