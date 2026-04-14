Concert Resounances Eglise de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône
Concert Resounances Eglise de Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône dimanche 7 juin 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Concert Resounances
Eglise de Châteauneuf-du-Rhône 1 Route de Donzère Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le groupe de chant ensemble vocal resounances vous propose un programme composé des Quatres saisons.
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Eglise de Châteauneuf-du-Rhône 1 Route de Donzère Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ensemblevocalresounances@gmail.com
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English :
The ensemble vocal resounances singing group presents a program based on the Four Seasons.
L’événement Concert Resounances Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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