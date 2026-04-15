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Journée Herboristerie les fleurs médicinales Châteauneuf-du-Rhône

Journée Herboristerie les fleurs médicinales Châteauneuf-du-Rhône samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 place de la grangette

Ville : 26780 Châteauneuf-du-Rhône

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 55 55 55

Châteauneuf-du-Rhône

Journée Herboristerie les fleurs médicinales

1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Plongez dans l’univers délicat et puissant des fleurs médicinales le temps d’une journée immersive. Une invitation à ralentir, observer, cueillir et transformer, en lien direct avec la nature. Aucune connaissance sur les plantes n’est requise.
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1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   castelnature@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the delicate yet powerful world of medicinal flowers for one day. An invitation to slow down, observe, pick and transform, in direct contact with nature. No plant knowledge required.

L’événement Journée Herboristerie les fleurs médicinales Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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