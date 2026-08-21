11ème rando des vendanges Devant la salle de St Laurent de la Barrière La Devise
samedi 12 septembre 2026 · Devant la salle de St Laurent de la Barrière · La Devise
Informations pratiques
La Devise
11ème rando des vendanges
Devant la salle de St Laurent de la Barrière 13 rue d’Aunis et Saintonge La Devise Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Foyer Rural de Vandré organise sa 11e Rando des vendanges !
Départ à partir de 17h devant la Salle de St Laurent de la barrière.
2 circuits 6 km et 12 km
13€ / personne, inscription obligatoire
Plateau apéro servi à l’arrivée
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Devant la salle de St Laurent de la Barrière 13 rue d’Aunis et Saintonge La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 83 07 78
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English :
The Foyer Rural de Vandr%E9 is organizing its 11th Harvest Hike!
The hike starts at 5:00 p.m. in front of the Salle de St Laurent de la Barrière.
2 routes: 6 km and 12 km
13? per person, registration required
Aperitif platter served upon arrival
L’événement 11ème rando des vendanges La Devise a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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