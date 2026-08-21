11ème rando des vendanges Devant la salle de St Laurent de la Barrière La Devise

samedi 12 septembre 2026 · Devant la salle de St Laurent de la Barrière · La Devise

Informations pratiques

La Devise

11ème rando des vendanges

Devant la salle de St Laurent de la Barrière 13 rue d’Aunis et Saintonge La Devise Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Foyer Rural de Vandré organise sa 11e Rando des vendanges !

Départ à partir de 17h devant la Salle de St Laurent de la barrière.

2 circuits 6 km et 12 km

13€ / personne, inscription obligatoire

Plateau apéro servi à l’arrivée

.

Devant la salle de St Laurent de la Barrière 13 rue d’Aunis et Saintonge La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 83 07 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural de Vandr%E9 is organizing its 11th Harvest Hike!

The hike starts at 5:00 p.m. in front of the Salle de St Laurent de la Barrière.

2 routes: 6 km and 12 km

13? per person, registration required

Aperitif platter served upon arrival

L’événement 11ème rando des vendanges La Devise a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin