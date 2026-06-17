La Devise

Découverte des passereaux forestiers

Bois de la Bastière La Devise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

La forêt des oiseaux tout a long de l’année. Lors de cette sortie, venez découvrir les passereaux qui font une halte dans leur migration au sein des forêts.

Sur réservation.

Animateur Jean Rivoire.

Prévoir une tenue de terrain et une paire de jumelles.

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Bois de la Bastière La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 contact@ne17.fr

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English :

Birds in the forest throughout the year. On this outing, come discover the passerines that stop over in the forests during their migration.

By reservation only.

Led by Jean Rivoire.

Please bring outdoor clothing and a pair of binoculars.

L’événement Découverte des passereaux forestiers La Devise a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin