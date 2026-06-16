OZANNE, une épopée canadienne Vandré La Devise
OZANNE, une épopée canadienne Vandré La Devise vendredi 7 août 2026.
La Devise
OZANNE, une épopée canadienne
Vandré Centre bourg La Devise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Revivez l’épopée d’Ozanne Achon qui s’est aventurée dans des contrées hostiles et fabuleuses du Canada.
Co-Production entre la Cie de l’Orée du Bois, la Cie Déculottée et la Cie Point du Jour.
Durée 1h15
Tarif libre et conscient* 10€, 12€ ou 15€
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Vandré Centre bourg La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@aunis-maraispoitevin.com
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English :
Relive the epic journey of Ozanne Achon as she ventured into the hostile and wondrous landscapes of Canada.
A co-production by Cie de l’Orée du Bois, Cie D’écoulottée, and Cie Point du Jour.
Running time: 1 hour 15 minutes
Pay-what-you-can*: $10, $12, or $15
L’événement OZANNE, une épopée canadienne La Devise a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin